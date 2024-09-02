Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği vatandaşları, doktorların adını kullanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yaptığı duyuruda; son günlerde hastanede görev yapan doktor ve idarecilerin fotoğraflarını kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ifade edildi. Hastane başhekimliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada; "Son günlerde hastanemizde görev yapan hekimlerimizin ve idarecilerimizin fotoğrafları kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Telefonla, mesajla, sosyal medya yolu veya çeşitli yöntemlerle sizlere ulaşarak yardım, bağış veya ürün satışı adı altında para talebinde bulunan art niyetli kişilere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE