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Niğde merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Niğde ile bağlantılı 16 şüphelinin 8 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesi için para transferlerine aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 690 milyon 832 bin 756 liralık işlem hacmi tespit edildi, 152 hesaba da el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı