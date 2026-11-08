Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde Kiledere'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde iddiaya göre husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; jandarma kaçan şüphelileri arıyor.

Niğde'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. M.Ö. ve H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı13

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı14

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

Alkollü sürücü kızını hayattan kopardı! Verilen ceza acısını katladı