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Niğde-Kayseri kara yolunda sisli bölgede şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Niğde-Kayseri kara yolunda sisli bölgede şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü Haber Videosunu İzle
Niğde-Kayseri kara yolunda sisli bölgede şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Niğde-Kayseri kara yolunda sisin etkili olduğu bölgede kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde-Kayseri kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (23) yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü B.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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