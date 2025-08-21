Niğde Emniyeti, Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Farkındalık Yaratıyor

Niğde Emniyeti, Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Farkındalık Yaratıyor
Güncelleme:
Niğde Emniyet Müdürlüğü, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 5 farklı etkinlik düzenleyerek 1500 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.

11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında 5 farklı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde toplam 1500 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

