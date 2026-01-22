Haberler

Niğde'de narkotikle mücadelede önleyici faaliyetler sürüyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, toplum bilincini artırmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında toplam 19 etkinlik düzenleyerek 820 vatandaşa ulaştı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 19 etkinlik hayata geçirilirken, bu etkinliklerde 820 vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalığın artırılması amacıyla el broşürleri de dağıtıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca adli boyutla sınırlı kalmadığını, önleyici ve bilinçlendirici çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
