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Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

14 Aralık 2023 14:16 Güncelleme: 14:18 Abone Ol

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.