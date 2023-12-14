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Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince merkeze bağlı Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sazlıca Niğde Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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