Haberler

Niğde'de 839 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Niğde'de 839 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Emniyeti, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 19 etkinlikte 839 vatandaşa bilgi verdi, broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 19 bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde 839 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığın zararları, alınabilecek önlemler ile şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı

82 yaşındaki ünlü oyuncu siyah mayosuyla yıllara meydan okudu
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı

40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti