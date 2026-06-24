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Niğde'de uyuşturucu hükümlüsü 2 firari yakalandı

Niğde'de uyuşturucu hükümlüsü 2 firari yakalandı
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Niğde'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüphelilerden birinin 19 yıl 7 ay 18 gün, diğerinin ise 12 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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