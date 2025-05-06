Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Ayrıca yapılan kontrollerde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE