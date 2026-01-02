Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Niğde'de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla H.C.K. ve E.L.D. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi. H.C.K. tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, E.L.D. hakkında adli işlemler devam ediyor.

Niğde'de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında H.C.K. ve E.L.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21,03 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 10 adet sentetik ecza ile 2 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Şüpheli E.L.D. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

