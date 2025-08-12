Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise toplam 250,42 gram uyuşturucu madde ve 62 sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 fişek, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - NİĞDE