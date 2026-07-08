Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 2-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda sentetik ecza, uyuşturucu madde ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182 adet sentetik ecza, 134,42 gram uyuşturucu madde, 2 adet cam aparat ve 1 adet aseton ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE