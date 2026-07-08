Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182 adet sentetik ecza, 134,42 gram uyuşturucu madde, 2 adet cam aparat ve 1 adet aseton ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı