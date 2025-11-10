Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 3 şüpheli yakalandı.

Bor ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin bir araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda; 8 parça halinde satışa hazır 198 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 cep telefonu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 830 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak' suçlarından adli işlem başlatıldı. - NİĞDE