Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alarak çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Kemerhisar beldesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 616 adet sentetik ecza hap, 10 adet uyuşturucu hap ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
