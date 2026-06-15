Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

08-11 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 89,14 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğünlerde yeni dönem! Ücreti 23 bin lirayı buluyor
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor