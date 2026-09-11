Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliye işlem yapıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 364 gram kubar esrar ile 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde operasyon gerçekleştirdi. İki şüphelinin ikametleri ile bağ ve bahçelerinde yapılan aramalarda 364 gram uyuşturucu madde ve 6 kök kenevir bitkisi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı