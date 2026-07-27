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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü gözaltına alındı
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Niğde'de 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 4 şüpheli yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonlarda 182 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 40 bin 400 lira ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182,34 gram uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 2 cam aparat, bir miktar aseton ve 40 bin 400 lira ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında 5 yıl, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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