Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 08-14 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetler düzenleyerek 2 bin 370 vatandaşa ulaştı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08-14 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 10 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam 2 bin 370 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucu ile mücadele, farkındalık ve bilinçlendirme konularında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
