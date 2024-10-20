Niğde'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Bor ilçesinde tekeri kopan traktör, şarampole devrildi. Sürücü Ramazan K. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Emine K. yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de tekeri kopan traktörün şarampole devrildiği kazada sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bor ilçesi Havuzu köyünde meydana geldi. Ramazan K.'nın kullandığı traktör, sol tekerinin kopması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerine hayatını kaybederken, traktörde bulunan Emine K. (59) yaralandı.
Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE