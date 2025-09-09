Haberler

Niğde'de Trafik Kazasında Can Kaybı 3'e Yükseldi

Niğde'de Trafik Kazasında Can Kaybı 3'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin emniyet şeridindeki çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan bir yaralı daha yaşamını yitirdi.

Niğde'de otomobilin emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 3'e yükseldi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.