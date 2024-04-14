Niğde'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Ulukışla yolu Bahçeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Ulukışla yönüne seyir eden 51 T 0185 plakalı otomobil ile Niğde istikametine seyir halinde olan 51 DS 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE