Araç muayene istasyonundaki vatandaşlar bilgilendirildi

Araç muayene istasyonundaki vatandaşlar bilgilendirildi
Güncelleme:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik çerçevesinde vatandaşı hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı bilgilendirdi. Araç muayene istasyonunda yapılan çalışmalarla genel güvenlik konuları hakkında farkındalık oluşturuldu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu araç muayene istasyonunda genel güvenlik konuları başta olmak üzere hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi suçlara karşı bilgilendirme yapıldı. Ekipler; vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetleri sırasında hazırlanan el broşürleri de vatandaşlara dağıtılarak, suçların önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - NİĞDE

