Haberler

Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Parça Ele Geçirildi

Güncelleme:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, 'Anadolu Mirası Operasyonu' ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 42 parça tarihi eser ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 'Anadolu Mirası Operasyonu' düzenlendi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Altunhisar ilçesinde bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 32 adet sikke ve 10 adet obje olmak üzere toplam 42 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
