Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Parça Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 'Anadolu Mirası Operasyonu' düzenlendi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Altunhisar ilçesinde bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 32 adet sikke ve 10 adet obje olmak üzere toplam 42 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE