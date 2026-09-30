Niğde'de sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Niğde'de bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı