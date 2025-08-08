Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu

Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir oto galerisine düzenlenen silahlı saldırıda, babasıyla iş yerinde bulunan 8 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Niğde'de bir oto galerisine düzenlenen silahlı saldırıda, babasıyla iş yerini ziyaret eden 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

OTO GALERİYE SİLAHLI SALDIRIDA KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

Olay, akşam saatlerinde Şahinali Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto galeri dükkanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında babasıyla iş yerinde bulunan M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

memleketin her tarafı eşkiya doldu yazık değil mi küçücük çocuğa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.