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Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Niğde'de düzenlenen operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 7 adaet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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