Niğde'de sağlık yöneticisine silahlı saldırı girişimi

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Fuat Özdemir, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganın daha önce kurum içinde tartıştığı bir sağlık çalışanı olduğu iddia ediliyor.

Niğde'de İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Fuat Özdemir, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Özdemir'in evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kurum içerisinde tartışma yaşadığı öne sürülen bir sağlık çalışanı, henüz bilinmeyen bir nedenle şube müdürü Fuat Özdemir'i evine kadar takip etti. Şahsın, Özdemir'e silah çektiği öğrenildi. İddiaya göre, silahın tutukluk yapması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar araya girdi. Saldırganın elinden silah alınırken, yaşanan arbede sırasında Fuat Özdemir başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor da olayın ardından bir kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kıymetli dostumuz, arkadaşımız ve aynı zamanda hastanemiz Sağlık Hizmetleri Müdürü Fuat Özdemir; bugün iş çıkışı evinin önünde alçakça gerçekleştirilen silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Görevini yerine getirirken öğle saatlerinde makamında tehdit edip saldırı yapan bu şahıslar, bununla da yetinmeyip iş çıkışında arkadaşımızı takip ederek evinin ve ailesinin önünde menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kamu görevi yapan bir idareciye ve ailesine yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeşim Fuat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
