Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Niğde'de polis ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Operasyonda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.
Niğde'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 101 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa