Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
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Niğde'de polis ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Operasyonda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 101 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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