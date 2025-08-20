Niğde'de Ruhsatsız Ateşli Silah Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Niğde il merkezine bağlı Yeşilgölcük ve Orhanlı kasabalarında 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 54 adet tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE