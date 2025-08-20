Niğde'de Ruhsatsız Ateşli Silah Operasyonu

Niğde'de Ruhsatsız Ateşli Silah Operasyonu
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüphelinin evlerinde ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişekler ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Niğde il merkezine bağlı Yeşilgölcük ve Orhanlı kasabalarında 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 54 adet tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
