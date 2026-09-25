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Niğde'de polis, pazarda ve sokakta vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

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Niğde'de polis, pazarda ve sokakta vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, semt pazarı, cadde, sokak, sürücü kursu, hastane ve parklarda vatandaşlarla buluştu. Ekipler telefon, sosyal medya, araç kiralama ve IBAN kiralama konusunda uyarıp broşür dağıttı. Tanımadık numara uyarısı yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda bilgilendirdi.

Ekipler; semt pazarları, cadde ve sokaklar, sürücü kursları, hastaneler ve parklarda vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalarda telefonla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden yatırım ve alışveriş dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralama suçları hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı. Polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin para talep etmeyeceği vurgulanarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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