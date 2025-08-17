Niğde'de Patates Yüklü Tır, İşçiyi Ezdi: Kadın Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Konaklı kasabasında, geri manevra yapan patates yüklü bir tırın çarptığı 55 yaşındaki kadın patates işçisi M.A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve cenaze hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Niğde'nin Konaklı kasabasında, tarlada geri manevra yapan patates yüklü tırın çarptığı patates işçisi kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay; sabah saatlerinde Niğde merkeze bağlı Konaklı Kasabası Hüyük mevkindeki patates tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patates yüklenen tır geri geri manevra yaparken o sırada çalışan işçi M.A (55), tırın altında kaldı. Tarladakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze; savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE