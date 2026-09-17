Niğde’de park halindeki otomobil yandı

Niğde'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Egemen Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki 68 ADU 001 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobildeki yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı