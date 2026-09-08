Niğde’de park halindeki araç yandı

Niğde'de park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı