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Niğde'de öğrenciler emniyet ekiplerince bilgilendiriliyor

Niğde'de öğrenciler emniyet ekiplerince bilgilendiriliyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'Gençlik ve Güvenli Gelecek 12' proje çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik konferans düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'Gençlik ve Güvenli Gelecek 12' proje çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik konferans düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önleyici ve bilgilendirici faaliyetler kapsamında 4-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen lise öğrencilerine yönelik terör örgütlerinden uzak durulması hakkında bilgilendirilme çalışması yapıldı. 'Gençlik ve Güvenli Gelecek 12' konulu proje kapsamında; Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Remide ve Yılmaz Atabek Anadolu Lisesi, Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi ve Niğde Atatürk Anadolu Liselerinde eğitim gören 2 bin 100 öğrenci bilgilendirilirken ekipler tarafından öğrencilere kalemlik hediye edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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