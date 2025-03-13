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Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon sonucu, tarihi mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 7 kişi tutuklandı. Ele geçirilen mumyanın kazı çalışmaları için bölgedeki alanda inceleme yapılacak.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda mumya satmaya çalışırken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Nevşehir'in Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında, tarihi mumyayı satmaya çalışan şahıslar tespit edilerek yakalanmış, operasyon kapsamında H.G. isimli şahsa ait ikamette, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumya ele geçirilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler H.O., H.G., İ.E., K.A., M.A., R.E. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAK

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen alanda, jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kültürel mirasımıza sahip çıkma konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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