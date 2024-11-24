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Niğde'de Mahsur Kalan Çoban ve Hayvanlar Kurtarıldı

Niğde'de Mahsur Kalan Çoban ve Hayvanlar Kurtarıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Ulukışla Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar ve hayvanları jandarma ve AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye nakledildi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve hayvanları için ekipler seferber oldu.

Çoban ve sürüsünün yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı ihbarının yapılmasının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kalan çoban ve hayvanlarının güvenli bölgeye naklinin sağlandığı bildirildi. Öte yandan yine Altunhisar İlçesi Zindan Vadisi mevkiinde mahsur kaldığı ihbar edilen çobanlar ve hayvanlarını kurtarmak için giden ekiplerin, yoğun tipinden dolayı çobanların bulunduğu bölgeye ulaşım sağlayamadığı ancak çobanların sürüleri ile birlikte güvenli alana geçtikleri öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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