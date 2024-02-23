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Niğde'de kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

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Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Niğde'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez ilçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde uyurken bulundu.

Niğde merkez Paşakapı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında ikamet eden 65 yaşındaki F.G. isimli kadından haber alamayan yakınları, 112'ye ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde'de kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

EKİPLER YAŞLI KADINI UYURKEN BULDU

Aramalara ve çalan kapıya yanıt alınmaması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri balkondan eve girdi. Ekipler, eve girdiklerinde 65 yaşındaki kadını yatakta uyurken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'de kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Niğde Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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