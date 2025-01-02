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Niğde'de Kayıp Genci Bulma Çalışmaları 7. Gününde Devam Ediyor

Niğde'de Kayıp Genci Bulma Çalışmaları 7. Gününde Devam Ediyor
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Niğde'de 7 gün önce Azatlı Göleti'nde kaybolan 20 yaşındaki Osman Şükrü D.'yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç için bölgedeki ekipler yoğun çaba harcıyor.

Niğde'de 7 gün önce Azatlı Göleti'nde kaybolan genci arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Niğde'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Osman Şükrü D. (20) için arama çalışması başlatılmış; Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Göleti yakınında bulunan motosiklet ve cep telefonunun kayıp gence ait olduğu belirlenmişti. Osman Şükrü D.'nin göle girmiş olabileceğini değerlendiren ekipleri arama çalışması başlattı. Talihsiz genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde de devam etti. Niğde AFAD ekiplerinin yanı sıra Kayseri, Aksaray, Karaman ve Nevşehir arama kurtarma personellerinin su üzerinde ve gölet çevresinde destek verdiği arama çalışmaları çerçevesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç ekipleri ise su altı arama çalışmasını sürdürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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