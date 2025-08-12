Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 550 bin makaron, 60 paket gümrük kaçağı sigara, 20 litre etil alkol, 8 kaçak cep telefonu ve 4 alkol yapım kiti ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
