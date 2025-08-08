Niğde'de Kaçak Alkol ve Makaron Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 175 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 175 bin adet makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE
