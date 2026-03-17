Jandarma uygulama noktasında bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Jandarma uygulama noktasında bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Niğde'de hafif ticari aracın jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpması sonucu 32 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de jandarma uygulama noktasında beton bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ç.A. (32) idaresindeki 01 AHV 613 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarmave AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ç.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ç.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!