Niğde'de İş Yerine Tüfekle Ateş Açılması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de İş Yerine Tüfekle Ateş Açılması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Niğde'nin Konaklı beldesinde bir iş yerine tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Niğde'de bir iş yerine tüfekle rastgele ateş açılması sonucu iş yerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Konaklı beldesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre A.Ö. (18) bir iş yerine tüfekle rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu dükkanda bulunan H.C. (45), B.C. (17) ve H.C. (47) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.C. ve B.C.; ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö.'yü yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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