Niğde'de inşaatın gider kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Olay, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Bir tarım firmasına ait inşaatta çalışan 49 yaşındaki işçi gider kuyusuna düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE