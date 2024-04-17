Niğde'de inşaatın gider kuyusuna düşen işçi yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir tarım firmasına ait inşaatta çalışan bir işçi, gider kuyusuna düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Niğde'de inşaatın gider kuyusuna düşen işçi yaralandı.
Olay, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Bir tarım firmasına ait inşaatta çalışan 49 yaşındaki işçi gider kuyusuna düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE