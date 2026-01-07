Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. H.D. (24) yönetimindeki 51 ADD 334 plakalı otomobil ile T.D'nin (34) kullandığı 50 ADG 499 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.Ç. (23), O.T.Ö. (23), E.P. (23) ve F.D. (33) yaralandı. Yaralılar; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE