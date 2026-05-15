Niğde'de husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Niğde'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Aralarında husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada S.Ö. (23), av tüfeğiyle Yaşar E. (49) ve Ali E.'ye (31) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan S.Ö.'nün yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. - NİĞDE

