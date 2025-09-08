Haberler

Niğde'de Husumet nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Niğde'nin Kale Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'de aralarında husumet bulunan 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.K.Ç. ile A.İ. caddede karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen karşılaşmada, A.K.Ç. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.İ. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.İ, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
