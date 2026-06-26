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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu öğrenilirken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesine bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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