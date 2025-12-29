Haberler

Niğde'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 yabancı uyruklu şahıs ve 2 Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan Türk vatandaşları 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı, yabancı uyrukluların durumu ise ilgili kurumlara iletildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, iki araç içerisinde bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 2 Türk vatandaşı Ulukışla'da yakalandı. Olayın ardından Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2 Türk vatandaşı, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları Ulukışla adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan 6 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslardan 5'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yaşı küçük olan 1 yabancı uyruklu çocuk ise Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne (ÇEKOM) teslim edildi. - NİĞDE

