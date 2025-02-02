Niğde'de Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Niğde'de genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Niğde merkez Kale Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci evinde kaldığı öğrenilen erkek arkadaşı 26 yaşındaki H.G.'nin yanına gelen 22 yaşındaki İ.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; H.G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı öğrenilen H.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi İ.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE